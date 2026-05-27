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Das große Backen - Die Profis

Die Profis zeigen ihre Handschrift in Geschmack, Technik und Kreativität

SAT.1Staffel 7Folge 1vom 27.05.2026
Die Profis zeigen ihre Handschrift in Geschmack, Technik und Kreativität

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Das große Backen - Die Profis

Folge 1: Die Profis zeigen ihre Handschrift in Geschmack, Technik und Kreativität

123 Min.Folge vom 27.05.2026Ab 6

Zum Auftakt zeigen die Profis mit 20 identischen Signature-Törtchen ihre Handschrift in Geschmack, Technik und Kreativität. In der Speed-Challenge entsteht unter Zeitdruck ein filigraner Marzipan-Tortenaufleger. Abschließend verbinden sie ein großes Schaustück mit einer Torte für mindestens 20 Personen zu einem stimmigen Gesamtkunstwerk. Wer überzeugt die Jury und kommt dem goldenen Cupcake und 10.000 Euro näher?

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