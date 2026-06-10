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Das große Backen - Die Profis

"Wo ist die Kokosnuss?"

SAT.1Staffel 7Folge 3vom 10.06.2026
"Wo ist die Kokosnuss?"

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Das große Backen - Die Profis

Folge 3: "Wo ist die Kokosnuss?"

120 Min.Folge vom 10.06.2026Ab 6

Bei "Coco Loco" steht die Kokosnuss im Mittelpunkt: In mindestens fünf Komponenten wird sie in Törtchen oder Gebäck verarbeitet. Unter "Urlaubsgefühle" erschaffen die Profis eine Miniaturwelt in einer Isomalt-Kugel auf einer Torte, die ein persönliches Reiseziel zeigt. Fantasie und Technik sind gefragt. Wer überzeugt mit exotischen Ideen und kommt dem Titel näher?

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