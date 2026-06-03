Nicht kleckern, sondern krümeln mit dem KrümelmonsterJetzt kostenlos streamen
Das große Backen - Die Profis
Folge 2: Nicht kleckern, sondern krümeln mit dem Krümelmonster
117 Min.Folge vom 03.06.2026Ab 6
Alle Kandidaten müssen identische Zutaten vollständig verarbeiten, wobei jedes Aroma klar erkennbar sein soll. Danach wird es nostalgisch: Inspiriert von der Sesamstraße gestalten sie eine Figur als Schaustück auf einer Torte mit mindestens vier Komponenten. Ein besonderer Gastjuror unterstützt die Bewertung. Wer meistert Kreativität und Geschmack und rückt dem Gewinn einen Schritt näher?
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Das große Backen - Die Profis
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Unterhaltung, Dokumentation
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-7: SAT.1
Enthält Produktplatzierungen