Willkommen in meiner Welt - faszinierender StaffelstartJetzt kostenlos streamen
Das große Backen
Folge 1: Willkommen in meiner Welt - faszinierender Staffelstart
113 Min.Folge vom 30.08.2023Ab 6
Zum Auftakt der elften Staffel geben die Hobbybäcker:innen ihre Lieblingsrezepte zum Besten. Dazu zählen u. a. eine Schwarzwälder Kirschtorte, ein Vanille-Cheesecake mit Erdbeer-Rosmarin-Gelee sowie ein Lime Pie mit Malzkakao-Mürbteig. In der Technischen Prüfung gilt es, ein Rezept von Juror Christian Hümbs kulinarisch umzusetzen. Wer kreiert die besten Berliner Splitterbrötchen und sichert sich damit die rote Schürze als "Bäcker:in der Woche"?
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Das große Backen
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Reality-Spielshow
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen