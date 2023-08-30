Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das große Backen

Willkommen in meiner Welt - faszinierender Staffelstart

SAT.1Staffel 11Folge 1vom 30.08.2023
Willkommen in meiner Welt - faszinierender Staffelstart

Das große Backen

Folge 1: Willkommen in meiner Welt - faszinierender Staffelstart

113 Min.Folge vom 30.08.2023Ab 6

Zum Auftakt der elften Staffel geben die Hobbybäcker:innen ihre Lieblingsrezepte zum Besten. Dazu zählen u. a. eine Schwarzwälder Kirschtorte, ein Vanille-Cheesecake mit Erdbeer-Rosmarin-Gelee sowie ein Lime Pie mit Malzkakao-Mürbteig. In der Technischen Prüfung gilt es, ein Rezept von Juror Christian Hümbs kulinarisch umzusetzen. Wer kreiert die besten Berliner Splitterbrötchen und sichert sich damit die rote Schürze als "Bäcker:in der Woche"?

