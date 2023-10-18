Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 11Folge 8vom 18.10.2023
Im Finale von "Das große Backen" entscheidet sich, wer den goldenen Cupcake und 10.000 Euro Preisgeld mit nach Hause nehmen darf. Doch zuvor müssen die Kandidat:innen Fingerspitzengefühl beweisen und aus 27 Macarons einen stabilen Würfel bauen. Außerdem gilt es, drei Törtchen mit einer glasierten Füllung zu backen. Zum Abschluss haben die Finalist:innen fünf Stunden Zeit, um eine dreistöckige Torte zu kreieren, die gleichermaßen mit ihrem Geschmack und ihrer Optik überzeugt.

