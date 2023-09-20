Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das große Backen

SAT.1Staffel 11Folge 4vom 20.09.2023
112 Min.Folge vom 20.09.2023Ab 6

Die Kandidat:innen begeben sich diesmal auf eine kulinarische Reise: Zuerst müssen sie eine Variation des südeuropäischen Klassikers Baklava kreieren. Wem gelingt es, das süße Gebäck neu zu interpretieren und gleichzeitig seinen ursprünglichen Charakter zu bewahren? In der Technischen Prüfung gilt es, einen Krapfen in Hotdog-Form zu backen und mit einer fruchtigen Cremefüllung zu versehen. Und auch die dritte Aufgabe hält eine Herausforderung bereit: eine 3D-Torte im Kofferlook.

SAT.1
