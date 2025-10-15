Perfektion und Durchblick im FinaleJetzt kostenlos streamen
Das große Backen
Folge 10: Perfektion und Durchblick im Finale
99 Min.Folge vom 15.10.2025Ab 6
Elegante Tartes mit perfekter Creme als Start ins Finale. In der technischen Prüfung warten aufwendige Kakao-Mousse-Törtchen. Nach dem ersten Auszug folgt die Finaltorte: zweistöckig, mit dekorativer Durchblick-Etage. Wer holt sich den goldenen Cupcake, 10.000 Euro - und den Titel 2025?
Das große Backen
Genre:Kochen, Reality-Spielshow, Dokumentation
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1
