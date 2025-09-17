ABC am Backtisch: Alkohol, Botanik und Christians RezeptJetzt kostenlos streamen
Das große Backen
Folge 6: ABC am Backtisch: Alkohol, Botanik und Christians Rezept
115 Min.Folge vom 17.09.2025Ab 6
Halbzeit mit Mini-Gebäck und Pipette-Drink: In der technischen Prüfung steht eine Mailänder Makronentorte mit filigranen Blüten an. Beim Finale wird ein essbares Gewächshaus samt pflanzlichen Kleingebäcken gefordert. Wer blüht auf, wer verliert die Balance und seinen Platz im Wettbewerb?
Weitere Folgen in Staffel 13
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Das große Backen
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Reality-Spielshow, Dokumentation
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen