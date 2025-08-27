Die Kiwi-HerausforderungJetzt kostenlos streamen
Das große Backen
Folge 3: Die Kiwi-Herausforderung
114 Min.Folge vom 27.08.2025Ab 6
Die Kiwi steht diesmal im Mittelpunkt: Aufgabe eins verlangt Geschmack und Optik mit der grünen Frucht. Dann folgt eine klassische Marzipan-Walnuss-Torte - inklusive Marzipandecke. Zum Schluss wird's kurvig: Ein Curvy Cake in Kuppelform mit romantischem Streifenlook steht an. Am Ende heißt es wieder: Wer bleibt, wer geht?
Weitere Folgen in Staffel 13
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Das große Backen
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Reality-Spielshow, Dokumentation
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen