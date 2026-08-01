Freude, Verzweiflung und VerletzungenJetzt ohne Werbung streamen
Das große Backen
Folge 4: Freude, Verzweiflung und Verletzungen
121 Min.Folge vom 19.08.2026Ab 6
Beliebte Desserts werden zu kreativen Torten, täuschend echte Erdbeer-Moussetörtchen verlangen höchste Präzision und fantasievolle Macaron-Landschaften verwandeln das Backzelt in essbare Traumwelten. Geschmack, Technik und Kreativität müssen perfekt zusammenspielen, um die Jury zu überzeugen.
Alle Staffeln im Überblick
Das große Backen
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Reality-Spielshow, Dokumentation
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-14: SAT.1
Enthält Produktplatzierungen