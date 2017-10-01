Schichten, Füllung, Deko: Wahnsinns-Torten zum ErntedankfestJetzt kostenlos streamen
Das große Backen
Folge 3: Schichten, Füllung, Deko: Wahnsinns-Torten zum Erntedankfest
45 Min.Folge vom 01.10.2017Ab 6
Heute wird es für die Hobbybäcker tierisch: Auf speziellen Wunsch von Betty sollen sie einen Cupcake-Zoo backen. Jeder Kandidat muss einen perfekten Bären-, Schaf- und Flamingo-Cupcake präsentieren und sein Deko-Talent auf den Mini-Küchlein beweisen. Außerdem erwartet die Bäcker eine 3D-Torte zum Thema "Erntedankfest". Das Kunstwerk soll zwei verschiedene Cremefüllungen und eine Fruchtfüllung beinhalten und mit Kreativität überzeugen.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Das große Backen
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Reality-Spielshow
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen