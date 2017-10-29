Macaron-Torte? Das wird nichts!Jetzt kostenlos streamen
Das große Backen
Folge 7: Macaron-Torte? Das wird nichts!
45 Min.Folge vom 29.10.2017Ab 6
Macarons sind für jeden Bäcker eine Herausforderung: Stimmt das Verhältnis von Puderzucker, Eiweiß und Mandelmehl nicht, lassen sich keine stabilen Kekshälften herstellen. Unsere Hobbybäcker müssen nicht nur perfekte Macarons backen, sondern aus ihnen eine Torte bauen. Auch beim Mirror Glaze Cake ist Geschick gefragt, denn das Mirror Glaze glänzt nur, wenn die Masse perfekt temperiert wurde.
Das große Backen
Genre:Kochen, Reality-Spielshow
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen