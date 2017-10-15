Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Das große Backen

Gravity Cake: Kampf gegen die Schwerkraft

SAT.1Staffel 5Folge 5vom 15.10.2017
Gravity Cake: Kampf gegen die Schwerkraft

Gravity Cake: Kampf gegen die SchwerkraftJetzt kostenlos streamen

Das große Backen

Folge 5: Gravity Cake: Kampf gegen die Schwerkraft

45 Min.Folge vom 15.10.2017Ab 6

Der talentierte Patissier Christian Hümbs hat sich für die Kandidaten eine raffinierte Prüfung überlegt: Sie sollen "Brioche bouclettes" backen, die aus einem Hefeteig hergestellt werden und anschließend kunstvoll in Röschenform gebracht werden müssen. Handwerkliches Geschick ist hier besonders gefragt!

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Das große Backen
SAT.1
Das große Backen

Das große Backen

Alle 12 Staffeln und Folgen