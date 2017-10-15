Gravity Cake: Kampf gegen die SchwerkraftJetzt kostenlos streamen
Das große Backen
Folge 5: Gravity Cake: Kampf gegen die Schwerkraft
45 Min.Folge vom 15.10.2017Ab 6
Der talentierte Patissier Christian Hümbs hat sich für die Kandidaten eine raffinierte Prüfung überlegt: Sie sollen "Brioche bouclettes" backen, die aus einem Hefeteig hergestellt werden und anschließend kunstvoll in Röschenform gebracht werden müssen. Handwerkliches Geschick ist hier besonders gefragt!
Genre:Kochen, Reality-Spielshow
Produktion:DE, 2022
6
Copyrights:© SAT.1
