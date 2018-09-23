Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das große Backen

Cremige Bûches und knusprige Kekse

SAT.1Staffel 6Folge 3vom 23.09.2018
Cremige Bûches und knusprige Kekse

Cremige Bûches und knusprige KekseJetzt kostenlos streamen

Das große Backen

Folge 3: Cremige Bûches und knusprige Kekse

100 Min.Folge vom 23.09.2018Ab 6

Traditionell wird die Bûche in Frankreich zu Weihnachten gereicht. Nun sollen die Kandidaten eine Variante herstellen, die mit zweierlei Mousse gefüllt und passend überzogen ist. Anschließend wünscht sich Betty von den Kandidaten eine perfekte Pizza Margherita. Das Knifflige daran ist der Teig: Er soll am Rand knusprig und in der Mitte fluffig sein. Zum Schluss müssen die Hobbybäcker beweisen, dass sie echte Keks-Künstler sind - denn das gute alte Lebkuchenhaus war gestern!

