Raffinierte Pies und französische PatisserieJetzt kostenlos streamen
Das große Backen
Folge 4: Raffinierte Pies und französische Patisserie
101 Min.Folge vom 30.09.2018Ab 6
Heute soll zu Beginn eine Pie gebacken werden, die geschmacklich überzeugt und mit einer raffinierten Teigdecke abgeschlossen wird. In der technischen Prüfung müssen es die Kandidaten mit einem vielschichtigen französischen Klassiker aufnehmen, bevor sie der Jury herzhafte Streetfood-Köstlichkeiten präsentieren, die Süßes verbergen.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Das große Backen
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Reality-Spielshow
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen