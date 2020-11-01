Die Kandidaten stellen ihr Können unter BeweisJetzt kostenlos streamen
Das große Backen
Folge 1: Die Kandidaten stellen ihr Können unter Beweis
106 Min.Folge vom 01.11.2020Ab 6
Zum Einstieg dürfen alle 10 Hobbybäcker mit ihrem Lieblingsrezept arbeiten. Betty und Christian probieren sich durch zehn völlig verschiedene Gebäcke - vom Torten-Klassiker bis hin zur originellen Eigenkreation, salzig oder süß. Bei der Technischen Prüfung geht es an den Frankfurter Kranz, eine ringförmige Torte aus feinem Rührteig, Buttercreme und Krokant. In der Highlight-Aufgabe ist Kreativität angesagt: Welche Motivtorte übertrifft alle Erwartungen?
Weitere Folgen in Staffel 8
Alle Staffeln im Überblick
Das große Backen
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Reality-Spielshow
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1
