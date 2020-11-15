Backkunst der feinen englischen ArtJetzt kostenlos streamen
Das große Backen
Folge 3: Backkunst der feinen englischen Art
105 Min.Folge vom 15.11.2020Ab 6
In dieser Woche geht es für unsere verbliebenen Hobbybäcker nach Großbritannien. Als Einstieg wird ein englischer Pie, ein bedeckter herzhafter Kuchen gebacken. Für die Technische Prüfung hat sich Betty etwas besonderes ausgedacht: ein Pop-Art Union Jack Cake, ein Kuchen mit "hidden Design" in Form der englischen Flagge. Danach heißt es für die Kandidaten in Aufgabe drei "Very British 3D" - eine 3D-Torte mit einem unverwechselbar britischen Motiv.
