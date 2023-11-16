Neue Rivalen, alte KonflikteJetzt kostenlos streamen
Das große Promi-Büßen
Folge 2: Neue Rivalen, alte Konflikte
101 Min.Folge vom 16.11.2023Ab 12
Dieses Mal sorgt ein Neuankömmling im Camp für neuen Trouble, aber auch alte Konflikte der Promis kochen wieder auf. Und in der "Runde der Schande" müssen sich Steff und Lisha ihren Verfehlungen der Vergangenheit stellen - doch werden sie daraus lernen?
Genre:Reality
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben