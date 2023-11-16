Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 2Folge 2vom 16.11.2023
101 Min.Folge vom 16.11.2023Ab 12

Dieses Mal sorgt ein Neuankömmling im Camp für neuen Trouble, aber auch alte Konflikte der Promis kochen wieder auf. Und in der "Runde der Schande" müssen sich Steff und Lisha ihren Verfehlungen der Vergangenheit stellen - doch werden sie daraus lernen?

