ProSiebenStaffel 2Folge 7vom 21.12.2023
93 Min.Folge vom 21.12.2023Ab 12

Die verbleibenden Promis sind ihrem Ziel so nah. Doch nicht alle können gewinnen. Wer kämpft am Ende um das Preisgeld und wer scheitert so kurz vor dem Ziel? Und welche Überraschung hält Olivia Jones für die büßenden Promis noch bereit?

