Das große Promi-Büßen
Folge 3: Die Masken fallen
104 Min.Folge vom 23.11.2023Ab 12
Wer zeigt beim Promi-Büßen sein wahres Gesicht und wer macht allen nur etwas vor? In Folge 3 fallen nicht nur die Masken einzelner Promis, sondern Christin und Mike werden von Olivia Jones in der Runde der Schande mit ihren Sünden konfrontiert.
