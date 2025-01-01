Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Das Internat

Folge 3

JoynStaffel 2Folge 3
Folge 3

Folge 3Jetzt kostenlos streamen

Das Internat

Folge 3: Folge 3

18 Min.Ab 12

Die Schüler sind von der Esoterik und dem Essen vollkommen überfordert und nun kommt noch ein Eerik dazu, der plötzlich Bäume umarmt. Des Weiteren kracht es zwischen Jeannie und Kat gewaltig und die Schüler lernen, sich mit Respekt zu behandeln.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Das Internat
Joyn
Das Internat

Das Internat

Alle 4 Staffeln und Folgen