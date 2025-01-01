Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das Internat

Folge 14

Folge 14

Das Internat

Folge 14: Folge 14

19 Min.Ab 12

Frau Meyer-Stäblein muss fassungslos ihren Platz als Direktorin räumen. Schmolke stellt sich als neuer Direktor bei den F.LYs vor, allerdings sind die nur wenig begeistert. Auch seine Änderungen am Internat stellen die sie vor neue Herausforderungen.

