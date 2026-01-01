Das Internat
Folge 19: Folge 19
11 Min.Ab 12
Die Schülerschaft muss sich zusammentun, als eine fremde Person das Internat mit einem Messer unsicher macht. Die Mädchen versuchen sich in Sicherheit zu bringen. Die Jungs haben jedoch noch nichts von dem gefährlichen Eindringling mitbekommen.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Das Internat
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joyn / Pantaflix Studios