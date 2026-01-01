Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das Internat

Folge 19

Staffel 2Folge 19
Folge 19

Das Internat

Folge 19: Folge 19

11 Min.Ab 12

Die Schülerschaft muss sich zusammentun, als eine fremde Person das Internat mit einem Messer unsicher macht. Die Mädchen versuchen sich in Sicherheit zu bringen. Die Jungs haben jedoch noch nichts von dem gefährlichen Eindringling mitbekommen.

