Das Internat
Folge 9: Folge 9
13 Min.Ab 12
Nachdem Susanne und Hecki ins Ökozentrum zurückkommen, können sie ihren Augen nicht trauen, denn alle Schüler putzen gemeinsam das Zentrum. Ralf Furr bricht allerdings kurz darauf die Ruhe und Ben muss alles versuchen, um seinen Vater zu überzeugen.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Das Internat
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joyn / Pantaflix Studios