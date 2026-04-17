Das Sacher. In bester Gesellschaft (1/2)Jetzt kostenlos streamen
Das Sacher. In bester Gesellschaft
Folge 1: Das Sacher. In bester Gesellschaft (1/2)
Anna Sacher ist dreiunddreißig und verwitwet mit drei Kindern. Das berühmte Hotel soll verkauft werden. Eine Frau darf den Betrieb nicht alleine weiterführen. Während Anna um ihre Existenz kämpft, verkehren in ihrem Haus zwei jungvermählte Paare, die österreichischen Adeligen von Traunstein und die Aderholds aus Berlin.Ihre Schicksale werden sich bald auf das heftigste überkreuzen. Am Heimweg von der Arbeit im Sacher verschwindet das junge Putzmädel Marie spurlos. Besetzung: Josefine Preuß (Konstanze) Laurence Rupp (Hans Georg) Julia Koschitz (Martha) Florian Stetter (Maximilian) Robert Palfrader (Portier Mayr) Ursula Strauss (Anna Sacher) Jasna Fritzi Bauer (Marie) Robert Stadlober (Lechner) Peter Simonischek (Josef von Traunstein) Simon Schwarz (Würtner) Nina Proll (Katharina Schratt) Bernhard Schir (Julius Schuster) Philipp Hochmair (Erzherzog Otto) Edin Hasanovic (Vincent Zacharias) Lili Epply (Flora) Thomas Schubert (Reinhold) Joachim Król (Arthur Grünstein) Dietmar Bär (Menning) Jürgen Tarrach (Szemere) August Schmölzer (Franz Sacher) Drehbuch: Rodica Doehnert Regie: Robert Dornhelm Koproduktion ORF/ZDF Bildquelle: ORF/MR Film/Petro Domenigg
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