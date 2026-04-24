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Das Sacher. In bester Gesellschaft

Das Sacher. In bester Gesellschaft (2/2)

ORF2Staffel 1Folge 4vom 24.04.2026
Das Sacher. In bester Gesellschaft (2/2)

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Das Sacher. In bester Gesellschaft

Folge 4: Das Sacher. In bester Gesellschaft (2/2)

103 Min.Folge vom 24.04.2026Ab 12

Die Rückkehr von Marie nach Jahren der Gefangenschaft erschüttert die Welt von Constanze und Hans Georg von Traunstein. Ihr Schicksal scheint mit der Familie verknüpft. Gleichzeitig gefährdet Constanzes Affäre mit Maximilian Aderhold Marthas Ehe. Während Anna Sacher zur Patronin aufsteigt, markiert die Ermordung von Kaiserin Sisi einen Wendepunkt. Besetzung: Josefine Preuß (Konstanze) Laurence Rupp (Hans Georg) Julia Koschitz (Martha) Florian Stetter (Maximilian) Robert Palfrader (Portier Mayr) Ursula Strauss (Anna Sacher) Jasna Fritzi Bauer (Marie) Robert Stadlober (Lechner) Peter Simonischek (Josef von Traunstein) Simon Schwarz (Würtner) Nina Proll (Katharina Schratt) Bernhard Schir (Julius Schuster) Philipp Hochmair (Erzherzog Otto) Edin Hasanovic (Vincent Zacharias) Lili Epply (Flora) Thomas Schubert (Reinhold) Joachim Krol (Arthur Grünstein) Dietmar Bär (Menning) Jürgen Tarrach (Szemere) August Schmölzer (Franz Sacher) Regie: Robert Dornhelm Drehbuch: Rodica Doehnert Bildquelle: ORF/MR Film/Petro Domenigg

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