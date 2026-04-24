Das Sacher. In bester Gesellschaft (2/2)Jetzt kostenlos streamen
Das Sacher. In bester Gesellschaft
Folge 4: Das Sacher. In bester Gesellschaft (2/2)
Die Rückkehr von Marie nach Jahren der Gefangenschaft erschüttert die Welt von Constanze und Hans Georg von Traunstein. Ihr Schicksal scheint mit der Familie verknüpft. Gleichzeitig gefährdet Constanzes Affäre mit Maximilian Aderhold Marthas Ehe. Während Anna Sacher zur Patronin aufsteigt, markiert die Ermordung von Kaiserin Sisi einen Wendepunkt. Besetzung: Josefine Preuß (Konstanze) Laurence Rupp (Hans Georg) Julia Koschitz (Martha) Florian Stetter (Maximilian) Robert Palfrader (Portier Mayr) Ursula Strauss (Anna Sacher) Jasna Fritzi Bauer (Marie) Robert Stadlober (Lechner) Peter Simonischek (Josef von Traunstein) Simon Schwarz (Würtner) Nina Proll (Katharina Schratt) Bernhard Schir (Julius Schuster) Philipp Hochmair (Erzherzog Otto) Edin Hasanovic (Vincent Zacharias) Lili Epply (Flora) Thomas Schubert (Reinhold) Joachim Krol (Arthur Grünstein) Dietmar Bär (Menning) Jürgen Tarrach (Szemere) August Schmölzer (Franz Sacher) Regie: Robert Dornhelm Drehbuch: Rodica Doehnert Bildquelle: ORF/MR Film/Petro Domenigg
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