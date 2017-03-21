Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Das Survival-Duo: Zwei Männer, ein Ziel

Auf dem Colorado-Plateau

DMAXFolge vom 21.03.2017
Auf dem Colorado-Plateau

Auf dem Colorado-PlateauJetzt kostenlos streamen

Das Survival-Duo: Zwei Männer, ein Ziel

Folge vom 21.03.2017: Auf dem Colorado-Plateau

44 Min.Folge vom 21.03.2017Ab 12

In den bis zu 30 Meter tiefen Canyons von Utah fallen gerade mal 250 Millimeter Regen pro Jahr und die Temperaturen steigen locker auf 45 Grad. Wer in diesem Felslabyrinth nicht weiß, wo er nach Trinkwasser und Nahrung suchen soll, kann daher sein Testament machen. Doch zum Glück sind Jeff Zausch und sein Partner „EJ“ Snyder Männer der Tat. Die Überlebensexperten seilen sich in dieser Folge mit improvisierten Klettergurten an einem Abgrund ab und bauen mit einfachen Hilfsmitteln einen funktionstüchtigen Destillierapparat.

Alle verfügbaren Folgen