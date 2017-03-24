Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das Survival-Duo: Zwei Männer, ein Ziel

Unter Löwen

DMAX
Folge vom 24.03.2017
Unter Löwen

Das Survival-Duo: Zwei Männer, ein Ziel

Folge vom 24.03.2017: Unter Löwen

Folge vom 24.03.2017
Ab 12

Raubkatzenalarm in Südafrika: Die Wild Coast am Indischen Ozean ist fast halb so groß wie Deutschland. Neben weiten Savannengebieten gibt es dort auch schroffe Felslandschaften und subtropische Wälder. Zudem streifen in der Region hungrige Löwen umher. Ohne Verteidigungswaffen durch die Wildnis zu wandern, wäre daher blanker Wahnsinn. Deshalb bauen Überlebensexperte Jeff Zausch und Army-Veteran „EJ“ Snyder einen Schutzwall aus Dornenbüschen und Speere. Diese Taktik haben sich die Männer bei den Massai abgeschaut.

