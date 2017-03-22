Das Survival-Duo: Zwei Männer, ein Ziel
Folge vom 22.03.2017: Im Sumpf der Alligatoren
44 Min.Folge vom 22.03.2017Ab 12
Das „Atchafalaya Basin“ bildet den westlichen Teil des Mississippi-Deltas. Es ist gut 30 Kilometer breit, 240 Kilometer lang und aufgrund häufiger Überschwemmungen so gut wie unbesiedelt. Dort bekommen es Jeff Zausch und „EJ“ Snyder mit angriffslustigen Reptilien zu tun - vom gefräßigen Alligator über die Wassermokassinotter bis zum Nordamerikanischen Kupferkopf. Deshalb hat Sicherheit dort oberste Priorität. Ausgerüstet mit einfachen Waffen brechen die Survival-Profis in der unwirtlichen Sumpflandschaft Richtung Norden auf.
