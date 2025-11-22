Das Traumschiff: AucklandJetzt kostenlos streamen
Das Traumschiff
Folge 16: Das Traumschiff: Auckland
Neuseeland, Land atemberaubender Landschaften, Maori-Kultur und exzellenter Weine, wird für die „Traumschiff“-Crew und ihre Gäste zum unvergesslichen Ziel. Winzerin Esther Sarchow reist mit ihrem Team nach Auckland zur Weinmesse – mit dem Ziel, den Preis für den besten Riesling zu gewinnen. Doch hinter den Kulissen herrscht Spannungen: Esther ist unnahbar, ihre Assistentin Britta kämpft als alleinerziehende Mutter mit den Launen der Chefin, und Marketingfrau Victoria ist in ihren Kollegen Marco verliebt, der selbst ganz andere Sorgen hat. Für ihn steht nicht nur der Preis, sondern auch die Anerkennung seines Vaters auf dem Spiel. Besetzung: Florian Silbereisen (Kapitän Max Parger) Barbara Wussow (Hanna Liebhold) Daniel Morgenroth (Staff-Kapitän Martin Grimm) Collien Ulmen-Fernandes (Dr. Jessica Delgado) Harald Schmidt (Oskar Schifferle) Luna Baptiste (Victoria Schneider) Lilia Lehner (Lisa Fletcher) Sila Sahin (Britta Weigert) Susanna Simon (Esther Sarchow) Frédéric Brossier (Marco Zurheide) Max Crean (Hemi Fletcher) Marek Erhardt (Tom Walker) Matthias Komm (Erik Milewski) Sophia Thiel (Nina Ahrens) Bildquelle: ORF/ZDF/Dirk Bartling
