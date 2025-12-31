Das Traumschiff: Afrika: MadikweJetzt kostenlos streamen
Das Traumschiff
Folge 19: Das Traumschiff: Afrika: Madikwe
Afrika - ein Kontinent voller Abenteuer und faszinierender Naturwunder. Dorthin führt die nächste Reise des "Traumschiffs" unter dem Kommando von Kapitän Max Parger - eine Fahrt, die für alle an Bord unvergesslich wird. Ärztin Sophia Berg reist im Auftrag von "Ärzte für Madikwe", um künftig in einem Krankenhaus in Afrika zu arbeiten. Das erste Aufeinandertreffen mit Kapitän Parger verläuft alles andere als glücklich, doch schon bald knistert es spürbar zwischen den beiden. Katja Sommer und Björn Wagner wagen einen Neuanfang als Patchwork-Familie. Gemeinsam mit ihren Teenager-Kindern Lisa und Paul wollen sie in Hamburg zusammenziehen. Die Kreuzfahrt soll die beiden streitlustigen Jugendlichen einander näherbringen und die neue Familie zusammenwachsen lassen. Tatsächlich kommen sich Lisa und Paul im Verlauf der Reise näher - allerdings auf eine Weise, die ihre Eltern so nicht erwartet haben. Oliver Stiller will seinem Leben ein Ende setzen. Doch er ist nicht allein: Emilia Gronewald ist mit dem gleichen Vorhaben an Bord gegangen. Ihre Wege kreuzen sich, als beide im Begriff sind, über die Reling zu springen. Widerwillig müssen sie die Reise gemeinsam fortführen - in der Absicht, ihr Vorhaben am Ende doch noch umzusetzen. Besetzung: Florian Silbereisen (Kapitän Max Parger) Barbara Wussow (Hanna Liebhold) Daniel Morgenroth (Staff-Kapitän Martin Grimm) Collien Ulmen-Fernandes (Dr. Jessica Delgado) Isabell Horn (Katja Sommer) Klara Kleinheins (Lisa Sommer) Valentina Pahde (Sophia Berg) Nadine Wrietz (Emilia Gronewald) Cooper Dillon (Paul Wagner) Daniel Krauss (Björn Wagner) Götz Schubert (Oliver Stiller) Lutz van der Horst (Peter Keller) Regie: Helmut Metzger Drehbuch: Jürgen Werner Bildquelle: ORF/ZDF/Dirk Bartling
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