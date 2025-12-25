Das Traumschiff: Bora BoraJetzt kostenlos streamen
Das Traumschiff
Folge 18: Das Traumschiff: Bora Bora
Kapitän Max Parger und seine Crew nehmen Kurs auf die Südsee, wo sie auf Bora Bora ein wahres Inselparadies mit weißen Sandstränden und türkisfarbenem Wasser erwartet. Die gehörlose Elsa Westrup überrascht ihre 18-jährige Tochter Nora mit der Reise. Mutter und Tochter sind ein eng verbundenes Team, doch Elsa hat die Reise aus einem ganz bestimmten Grund geplant - es ist Zeit für Veränderung. Für Aufregung sorgt auch die Unternehmerin Toni Wittig. Eigentlich hatte sie die Schiffsreise wegen ihres Freundes abgesagt, doch nun, da diese Beziehung der Vergangenheit angehört, freut sie sich darauf, die Zeit mit ihrer besten Freundin Amrei Seibold zu genießen. Doch an Bord erwartet sie eine böse Überraschung: Amrei hat beide als Praktikantinnen bei der Reederei angemeldet! Und dann trifft Toni auch noch auf den Landschaftsgärtner Basti Kugler, der ausgerechnet für Ulrich von Stein arbeitet - einen Kunden von Tonis Firma. Ein ungewolltes Versteckspiel beginnt. Besetzung: Florian Silbereisen (Kapitän Max Parger) Barbara Wussow (Hanna Liebhold) Daniel Morgenroth (Staff-Kapitän Martin Grimm) Collien Ulmen-Fernandes (Dr. Jessica Delgado) Kassandra Wedel (Elsa Westrup) Samara Fry (Nora Westrup) Emilia Bernsdorf (Toni Wittig) Banafshe Hourmazdi (Amrei Seibold) Thaddäus Meilinger (Paul Richter) Max König (Basti Kugler) Timothy Peach (Ulrich von Stein) Louis Held (Noah Schütt) Gianmarco Gallo (Arne Breimesser) Regie: Esther Wenger Drehbuch: Felicitas Sieben Bildquelle: ORF/ZDF/Dirk Bartling
