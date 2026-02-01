Das Unerklärliche mit William Shatner
Folge 28: Meisterhafte Bauwerke
41 Min.Folge vom 22.02.2026Ab 12
Überall auf der Welt staunen Menschen über antike Bauwerke, deren Entstehung sich kaum erklären lässt. Wie gelang es unseren Vorfahren, derart komplexe Monumente zu errichten?
Das Unerklärliche mit William Shatner
Genre:Paranormal, Dokumentation
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC