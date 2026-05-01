Das Unerklärliche mit William Shatner
Folge 1: Verlorene Schätze
41 Min.Folge vom 30.05.2026Ab 12
Verlorene Schätze der Vergangenheit stehen oft in Verbindung mit aufregenden Geschichten, Mysterien und Morden. Ob versunkene Schiffe, vollbepackt mit wertvollen Gütern, antike Städte aus Gold oder Tempel, die unheimlichen Reichtum bergen - steckt dahinter mehr als nur Legenden?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Das Unerklärliche mit William Shatner
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Paranormal, Dokumentation
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: A&E Television Networks, LLC & © Season 1: Videorechte: A&E Television Networks, LLC, Bildrechte: Alamy