Das Unerklärliche mit William Shatner

Antike Ruinen

Kabel Eins DokuStaffel 3Folge 5vom 22.02.2026
Folge 5: Antike Ruinen

41 Min.Folge vom 22.02.2026Ab 12

Antike Ruinen faszinieren ihre Besucher und es stellt sich die Frage, wie Menschen diese erstaunlichen Bauwerke mit einfachsten Mitteln erschaffen haben. Was wissen wir wirklich über unsere Vorfahren und deren architektonisches Know-How?

Kabel Eins Doku
