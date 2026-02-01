Das Unerklärliche mit William Shatner
Folge 5: Antike Ruinen
41 Min.Folge vom 22.02.2026Ab 12
Antike Ruinen faszinieren ihre Besucher und es stellt sich die Frage, wie Menschen diese erstaunlichen Bauwerke mit einfachsten Mitteln erschaffen haben. Was wissen wir wirklich über unsere Vorfahren und deren architektonisches Know-How?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Das Unerklärliche mit William Shatner
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Paranormal, Dokumentation
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC