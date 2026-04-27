Abgefahren - Die spektakulärsten Dashcam Clips (3.3)Jetzt kostenlos streamen
Dashcam
Folge vom 27.04.2026: Abgefahren - Die spektakulärsten Dashcam Clips (3.3)
43 Min.Folge vom 27.04.2026Ab 12
Diese Dokumentation präsentiert die wahnwitzigsten Dashcam-Momente aus aller Welt - glücklicherweise stets ohne Verletzte. Darunter sind ein LKW, der mit seinem Anhänger nur knapp eine Brücke verfehlt und die Erde abseits der Straße durchpflügt, ein nervöser Fahrschüler, der es fertigbringt, sein Fahrzeug mehrfach im Kreis zu drehen, statt geradeaus zu fahren und diverse waghalsige Überholmanöver.
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Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 3: welt