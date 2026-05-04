Abgefahren - Die spektakulärsten Dashcam Clips (3.5)Jetzt kostenlos streamen
Dashcam
Folge vom 04.05.2026: Abgefahren - Die spektakulärsten Dashcam Clips (3.5)
44 Min.Folge vom 04.05.2026Ab 12
Die Dokumentation zeigt die unglaublichsten Dashcam Clips aus allen Ecken der Welt. Hierzu zählen rebellische Verkehrsteilnehmer, die Konkurrenz zwischen Auto- und Radfahrern, waghalsige Verfolgungsjagden auf den Highways der USA und geradezu peinliche Momente im Straßenverkehr.
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Genre:Reality, Dokumentation, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 3: welt