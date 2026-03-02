Abgefahren - Die spektakulärsten Dashcam Clips (3.4)Jetzt kostenlos streamen
Dashcam
Folge 4: Abgefahren - Die spektakulärsten Dashcam Clips (3.4)
42 Min.Folge vom 02.03.2026Ab 12
Atemberaubende Clips aus dem weltweiten Straßenverkehr, bei denen die Beteiligten häufig nur durch Glück heil davonkommen. Das bekommt auch eine Tankwärtin zu spüren, die mitgezogen wird, als eine anscheinend überforderte Kundin während des Tankvorgangs plötzlich aufs Gaspedal tritt. Ähnlich riskant ist das Manöver eines Motorradfahrers, der während seiner schnellen Durchquerung einer Kurve voll gegen die Leitplanken scheppert.
