Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Dating Naked Germany

Im Partyrausch

JoynStaffel 1Folge 3
Im Partyrausch

Im PartyrauschJetzt kostenlos streamen

Dating Naked Germany

Folge 3: Im Partyrausch

48 Min.Ab 16

Was geht ab, es ist Party angesagt! Doch nicht alle Gäste im Nackt-Resort haben darauf Lust... Während die einen feiern, brodelt es in anderen. Nur eine Frage der Zeit also, bis es zwischen den beiden Gruppierungen zu Reibereien kommt. Bei der heutigen Challenge droht den Jungs im Falle falsch beantworteter Fragen eine eisig kalte Dusche, selbstverständlich ohne Badehose. Das könnte peinlich werden!

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Dating Naked Germany
Joyn
Dating Naked Germany

Dating Naked Germany

Alle 2 Staffeln und Folgen