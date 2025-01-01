Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lena und William können, wie bereits bekannt, ganz gut miteinander. Doch all zu sicher sollte der Single sich seiner Sache nicht sein, denn der heutige Neuzugang scheint Lena durchaus zu interessieren. Das Date der beiden läuft gut und für William könnten nun harte Zeiten anbrechen. Bei Fabio dagegen, gibt es noch einiges zu klären. Seine BFF Maria hat sich nämlich vor den anderen Girls verplappert.

