54 Min.Ab 16

Fabio und Angie haben wie immer ihre Problemchen, doch das bringt die beiden Turteltauben natürlich nicht auseinander. Doch die neue Frau im Resort könnte das eventuell: Larissa aus NRW hat es Fabio mächtig angetan. Zwischen Lena und Neuzugang Patrick hat es bisher noch nicht geknistert. Kein Grund für William, nicht trotzdem gleich sein Revier markieren zu wollen. Wie kommt dessen Eifersucht bei Lena an? Fühlt sie sich eingeengt oder ist Williams Art genau nach ihrem Geschmack?

