Folge 1: Die nackte Wahrheit

64 Min.Ab 16

DATING NAKED: Hier kann sich keine(r) verstecken! Die Traum-Singles Lena und Fabio suchen im Nackt-Resort unter 10 anderen Alleinstehenden die ganz große Liebe... Heute steht der Einzug und das erste Kennenlernen an. Die beiden Dater Lena und Fabio vergucken sich schnell in andere Singles, die Favoriten sind also klar! Doch erwidern die beiden Glücklichen die Avancen von Lena und Fabio?

