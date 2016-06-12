Dating ohne Grenzen: In 90 Tagen zum Altar
Folge vom 12.06.2016: Angekommen im neuen Leben
45 Min.Folge vom 12.06.2016Ab 12
Loren hatte bei einer Reise nach Israel den gutaussehenden Alexei kennengelernt. Jetzt kommt der 27-Jährige dank des Verlobten-Visums zu seiner Liebsten nach New York City, und die beiden haben genau 90 Tage Zeit, um zu heiraten. Sonst muss Alexei wieder zurück nach Nazareth. Auch Mark und Nikki wollen räumliche Grenzen überwinden: Der 58-jährige Geschäftsmann aus Baltimore hat die 19-jährige Philippinin übers Internet kennengelernt und war schon beim ersten Treffen auf der Insel Cebu überzeugt, dass sie die Richtige für ihn ist. Trotz des enormen Altersunterschieds und der Tatsache, dass die Philippinin sogar jünger als seine eigenen Kinder ist, will Mark den großen Schritt wagen.
