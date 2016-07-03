Dating ohne Grenzen: In 90 Tagen zum Altar
Folge vom 03.07.2016: Der Junggesellinnenabschied
45 Min.Folge vom 03.07.2016Ab 12
Die Hochzeit von Alexei und Loren soll in drei Wochen stattfinden, und ihre Freundinnen haben einen rauschenden Junggesellinnenabschied für die 27-Jährige organisiert. Ihr israelischer Verlobter macht sich Sorgen, dass Loren völlig betrunken in einem Stripclub endet - und hat mit seiner Befürchtung gar nicht so unrecht. Thailänderin Noon lernt unterdessen die Mutter ihres Verlobten Kyle kennen, die er seit zehn Jahren nicht gesehen hat. Russin Aleksandra hadert, ob sie nicht doch zu jung für eine Ehe ist. Die 19-jährige Nikki verliebt sich in NYC in ein sehr teures Brautkleid, und Carolina macht sich Sorgen um ihren Fernando, der ein echter Frauenheld ist.
Genre:Reality, Dokumentation, Romanze
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.