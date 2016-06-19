Dating ohne Grenzen: In 90 Tagen zum Altar
Folge vom 19.06.2016: Die nächsten Schritte
45 Min.Folge vom 19.06.2016Ab 12
Marks Verlobte Nikki soll heute seine Tochter Elise kennenlernen und hat Angst vor dem Treffen, zumal die 19-jährige Philippinin jünger ist als ihre Stieftochter in spe. Melanie hofft inständig, dass sich ihr Sohn Hunter mit Devar aus Jamaika verstehen wird. Und der 28-jährige Rettungsschwimmer punktet bei dem Jungen mit einer Partie Baseball. Doch mit dem Rest der Familie läuft es nicht so glatt: Mels Schwester Bev traut dem Jamaikaner nicht über den Weg und vermutet, dass er nur auf eine Greencard aus ist. Noon aus Bangkok sieht zum ersten Mal die Wohnung ihres Verlobten Kyle - und ist von seinem Männerhaushalt inklusive WG-Mitbewohner gar nicht begeistert.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokumentation, Romanze
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.