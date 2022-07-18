Dating ohne Grenzen: In 90 Tagen zum Altar
Folge vom 18.07.2022: Im Zwiespalt
88 Min.Folge vom 18.07.2022Ab 12
Trotz Pandemie hat Belize seine Grenzen endlich geöffnet, und Stephanie kann zu ihrem 27-jährigen Verlobten Ryan fliegen. Die beiden hatten Zoff am Telefon – trotzdem bringt die 52-Jährige jede Menge Geschenke mit: Designer-Klamotten, ein Dutzend teure Uhren und den Ring, den ihr Vater einst ihrer Mutter geschenkt hatte. Denn Stephanie wartet auf Ryans offiziellen Heiratsantrag. Julia fühlt sich auf der Farm von Brandons Familie inzwischen wie im falschen Film: Ihr Traum vom schönen Leben in Amerika hat sich zerschlagen. Stattdessen sitzt sie bei den Schwiegereltern in spe zwischen Ziegen und Hühnern.
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Genre:Reality, Dokumentation, Romanze
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-11: Warner Bros. Discovery, Inc.