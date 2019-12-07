Dead of Night
Folge vom 07.12.2019: Die dunkelste Stunde
44 Min.Folge vom 07.12.2019Ab 16
Ein brutaler Mordfall gab der Polizei 2010 im Memphis, Tennessee, Rätsel auf. Das Opfer wurde in einer ruhigen Wohngegend umgebracht, in der bis dahin wenig Straftaten zu verzeichnen waren. Aber in diesem besagten Fall fand auf der Straße ein brutaler Kampf statt. Einschüsse, Schlag- und Stichwunden: Anhand der Blutspuren auf dem Asphalt wurde der Tathergang rekonstruiert. Fred Matting schleppte sich vor seinem Tod fast 80 Meter weit über den Asphalt, bevor er seinen Verletzungen erlag - und er flehte in Panik um sein Leben. Aber der Killer kannte kein Erbarmen.
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Genre:Dokudrama, Krimi, Mystery
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.