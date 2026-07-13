Dead of Night
Folge vom 13.07.2026: Tod einer Anwältin
44 Min.Folge vom 13.07.2026Ab 12
Im Februar 2009 wurde im State National Life Building in Baton Rouge eine 34-jährige Anwältin ermordet. Der Täter hatte über 40 Mal mit einem Messer auf sein Opfer eingestochen. Chiquita Tate stand als Strafverteidigerin in ihrer Kanzlei mit gewalttätigen Mandanten in Kontakt. Deshalb gerieten im Bundesstaat Louisiana zwei einschlägig bekannte Brüder ins Visier der Polizei. Aber wie sich sehr bald herausstellte, saß einer der Männer zur Tatzeit im Gefängnis und der andere hatte ein wasserdichtes Alibi. Dieser Ermittlungsansatz half den Beamten nicht weiter.
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Genre:Dokudrama, Krimi, Mystery
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.