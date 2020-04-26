Dead of Night
Folge vom 26.04.2020: Mörderische Nachbarschaft
44 Min.Folge vom 26.04.2020Ab 16
Im April 2003 wurde in Baltimore eine junge Frau vergewaltigt. Der Täter biss dem Opfer bei der Attacke ein Ohr ab. Die 26-jährige Wendy Davis war nach dem Überfall so traumatisiert, dass sie der Polizei keine entscheidenden Hinweise liefern konnte. Deshalb tappten die Ermittler bei ihren Nachforschungen im Dunkeln. Und zwei Monate später schlug der Unbekannte erneut zu. Die DNA-Proben am Tatort stimmten mit denen des ersten Falles überein. Aber der genetische Fingerabdruck des Serienvergewaltigers passte zu keinem gespeicherten Verbrecherprofil.
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Genre:Dokudrama, Krimi, Mystery
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.