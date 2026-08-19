KI statt Mensch schon jetzt ein Fehler?Jetzt kostenlos streamen
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Folge 28: KI statt Mensch schon jetzt ein Fehler?
22 Min.Folge vom 19.08.2026Ab 12
Die KI sollte Menschen ersetzen und Kosten sparen. Aber in den USA wird KI immer teurer und die Unternehmen rudern zurück.
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Genre:Nachrichten
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: ProSieben